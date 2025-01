Lucas Lima e Gabi Martins dividem quarto de hotel no Rio; Veja o que eles disseram

Pois é, o clima tá quente no Rio! O portal LeoDias apurou com exclusividade que Lucas Lima e Gabi Martins passaram o dia no Grand Hyatt, um hotel de luxo na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e foram vistos saindo do mesmo quarto nesta terça-feira (28/01).

Procurada pela nossa equipe, Gabi preferiu desconversar, não negou e sua resposta chamou atenção: “Gosto muito de vocês, mas não gostaria de falar nada sobre o assunto, por favor.”

Já Lucas, seguiu a mesma linha e reforçou que não costuma falar sobre a vida pessoal: “Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho.”

Lucas continua em alta desde o término de seu casamento com Sandy, em setembro de 2023. Após o fim do relacionamento, ele foi associado à produtora Julia Martins, com quem trabalha no “Caldeirão do Mion”, especialmente depois de serem vistos juntos em lugares paradisíacos.

Já Gabi, solteira desde o término com Lincoln Lau em 2023, causou burburinho ao postar e apagar uma foto com o deputado Euclydes Pettersen, mas negou qualquer envolvimento. Os rumores de que estariam juntos começaram a circular em março do ano passado, após o portal LeoDias noticiar que eles estavam viajando juntos.