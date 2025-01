A vida de Katie Clem e da família mudou da água para o vinho em 2013 após ela filmar a reação de suas filhas durante passeio na Disney. O que a mãe das garotinhas não esperava era que um frame do vídeo de Chloe, então com 2 anos, se tornaria um meme mundial. A mulher revelou que se arrepende de ter transformado a menina em um viral da internet.

O que disse Katie

O vídeo, que já conta com mais de 24 milhões de visualizações, serviu para que Chloe se tornasse famosa mundo afora e passasse a estampar diferentes reações de terceiros, com vídeos, figurinhas e imagens.

Desde 2021, entretanto, Katie publicou apenas dois vídeos no YouTube e relatou que a alteração foi causada pela diminuição da fama das filhas na internet.

A jovem conta com um perfil no Instagram que tem a foto do meme com imagem principal e 626 mil seguidores.

Em entrevista à People, Katie Clem relatou que se arrependeu de ter publicado o vídeo por causa dos impactos negativos na família. “Sinto uma culpa terrível. Chloe tinha 2 anos, e as pessoas vinham até ela, eram malucas. Tiraram fotos dela”, desabafou.

Katie pontuou também que a fama trouxe um ponto positivo à família. “Há 10 anos éramos muito pobres, e isso aconteceu e, de repente, podíamos pagar as contas. Esse dinheiro literalmente nos ajudou a sobreviver por uma década. Além de economizar e guardar, nos ajudou a seguir em frente com nossas vidas. Aluguel, contas, comida”, disse.

Por causa da viralização, a família foi convidada para o Dream Suite, da Disney, além de diversas viagens, como Nova York e Brasil, onde a menininha é bastante famosa. Eles conseguiram monetizar o uso do rosto de Chloe e mantiveram os direitos do uso comercial das imagens.

“No começo foi muito divertido. Você entra nesse trem e diz sim para tudo. No início, não incluí de forma alguma o consentimento das minhas filhas. Nós apenas fizemos isso porque você fica preso em todas as coisas. Com o tempo, percebi que era demais para eles e senti que ninguém estava se beneficiando com isso”, frisou.

Apesar de todo o sucesso, Katie revelou “sentimentos confusos” em relação à exposição de suas filhas e que não é mais a mesma mãe de anos atrás.

Ela relembrou que havia uma exigência dos fãs para ver as filhas o tempo inteiro. “Tudo o que sei é que meus sentimentos mudaram drasticamente em relação à situação”, disse.

Pontuou ainda que teve uma “reviravolta” no pensamento. “Fiz tudo errado? Quando eles cresceram, eu os fiz fazer coisas e percebi que eles estavam entediados. Percebi que eles estavam cansados ​​e disse: ‘Ok, terminamos’”, completou.