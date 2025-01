Maira Cardi revela que foi vítima de abuso aos 4 anos: “Enfiava a mão”

A influenciadora Maira Cardi desabafou durante uma entrevista e revelou que foi abusada sexualmente diversas vezes durante a infância. O primeiro caso teria ocorrido aos 4 anos, quando a famosa foi tocada por um vizinho dentro da piscina. A influencer reforçou que depois, aos 7, foi abusada por um professor durante as aulas de ginástica olímpica.

As declarações de Maira Cardi foram dadas em um bate-papo com Fatima Pissarra e Vivi Duarte, que comandam o podcast A CEO Tá On.

Maira Cardi afirmou que o primeiro abuso sexual sofrido partiu de um vizinho mais velho quando ela tinha apenas 4 anos, na piscina do condomínio em que morava com os pais.

Vizinho abusador

“Tinha um vizinho que sempre me abusava e era sempre na piscina, eu devia ter de 4 pra 5 anos de idade. Então eu não sabia muito bem o que estava acontecendo”, começou a influencer.

“Ele falava ‘Vem Maira, vem na piscina’ e eu não queria. Uma vez eu estava com a minha mãe e ele disse ‘Vem Maira’, e minha disse ‘Vai Maira’. Eu não queria ir e aí eu fui, porque minha mãe mandou. E ele enfiava a mão por dentro da calcinha do meu biquini”, afirmou a famosa.

Maira Cardi afirmou que a situação a deixava constrangida. “Não sei nem explicar, porque eu era uma criança, não sabia o que era aquilo”, ressaltou.

Abuso aos 7 anos

Na mesma entrevista, Maira Cardi também detalhou outro abuso sofrido. “Com 7 anos de idade eu sofri um abuso com meu professor de ginástica olímpica, só que esse foi muito mais difícil de perceber”, começou Maira Cardi ao podcast.

“Porque era na frente de todo mundo. Eu tinha 7 anos e ele falava ‘Senta aqui no meu colo’ e aí ele me esfregava, só que na frente de todo mundo”, reforçou a influenciadora.

“Então, supostamente, o professor tá pedindo pra aluna sentar no colo (…) Visualmente, ninguém estava vendo, mas eu estava sentindo”, relembrou a esposa de Thiago Nigro.

Tomou uma atitude