Mais de 50% dos brasileiros enxergam potencial na IA para aprender idiomas, diz estudo

A inteligência artificial (IA) está revolucionando a educação, especialmente no ensino de idiomas. Um estudo conduzido pela Opinion Box, a pedido da Fluency Academy, revelou que 56% dos consumidores consideram utilizar a IA para aprender um novo idioma. Além disso, 50% dos usuários acessam conteúdos de idiomas em redes sociais, destacando como as plataformas digitais estão conectadas ao aprendizado e aos hábitos contemporâneos.

O levantamento, realizado para entender o comportamento dos brasileiros na aquisição de cursos de idiomas durante a Black Friday, evidenciou que a tecnologia está atendendo à demanda por flexibilidade, personalização e agilidade nos estudos. Essa transformação também reflete um público que busca formas inovadoras de aprendizado, como um curso de inglês completo que aproveite o melhor da tecnologia para resultados mais eficientes.

A transformação tecnológica no ensino de idiomas

De acordo com Matheus Moura, CMO da Fluency Academy:

“A inteligência artificial tem transformado o ensino de idiomas, tornando-o mais acessível, personalizado e eficiente. Essa tecnologia, em especial, se alinha perfeitamente com os hábitos de uma geração acostumada a consumir conteúdos educacionais em redes sociais e plataformas digitais. Reconhecemos essa força e já estamos trabalhando a todo vapor para integrá-la ao nosso método de ensino em breve.”

A Fluency Academy está na vanguarda desse movimento, combinando tecnologia com métodos inovadores para oferecer soluções que vão além do convencional. Sua abordagem inclui a criação de conteúdos cativantes por produtores especializados, que utilizam as redes sociais para engajar alunos e tornar o aprendizado mais dinâmico e eficaz.

Formatos online: uma preferência em alta

O estudo também revelou que o formato online é a escolha preferida de quem busca aprender um novo idioma: 34% optam por escolas de idiomas online, enquanto 32% utilizam aplicativos. Essa tendência reflete a importância da tecnologia como ferramenta indispensável para atender às necessidades de estudantes que priorizam flexibilidade e acessibilidade.

Cursos que integram a inteligência artificial, como um curso de inglês completo online, se destacam por oferecer aprendizado personalizado e recursos adaptáveis às necessidades de cada aluno. Essa combinação de inovação e praticidade é essencial para atender às demandas de um público cada vez mais conectado e exigente.

O papel das redes sociais no aprendizado

As redes sociais têm se tornado um espaço valioso para o consumo de conteúdos educacionais. Segundo o estudo, 50% dos brasileiros acessam conteúdos relacionados a idiomas em plataformas como Instagram, YouTube e TikTok. Esses canais oferecem acesso a dicas, explicações rápidas e materiais interativos que complementam o aprendizado formal, tornando-o mais leve e acessível.

Além disso, influenciadores digitais especializados têm desempenhado um papel significativo ao motivar as pessoas a iniciarem seus estudos e explorarem novas formas de aprendizado.

A pesquisa da Opinion Box destaca como a tecnologia está moldando o futuro do ensino de idiomas no Brasil. Com a inteligência artificial e as plataformas digitais, o aprendizado se torna mais acessível, prático e alinhado às expectativas de um público moderno.

Para quem busca explorar essas novas possibilidades, investir no aprendizado de um novo idioma que integre ferramentas tecnológicas e métodos inovadores é um caminho promissor para alcançar fluência com agilidade e eficiência. À medida que a tecnologia avança, o aprendizado de idiomas se torna mais transformador e conectado às demandas contemporâneas.