Malu Borges dá explicações após ser criticada em lista de influenciadores

A influencer do meio da moda, ainda avaliou que está calma por saber que as críticas vêm a ela enquanto figura pública: “Não é diretamente para Maria Luiza, sabe? Falou muito sobre profissional e isso me tranquiliza. Ninguém disse que sou sem educação, que trato as pessoas mal. Isso sim me deixaria chateada, porque não condiz comigo”, analisou Malu.