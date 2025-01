MDB do Acre realizará eleição para escolher novo presidente estadual nesta semana

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Acre realizará a eleição para escolha do novo presidente estadual da sigla na próxima sexta-feira (17). O eleito deverá assumir o lugar do ex-deputado federal Flaviano Melo, que morreu em novembro de 2024, após complicações de uma pneumonia.

Atualmente, quem está na presidência do partido é o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, de forma interina. No início de janeiro, ele divulgou o edital de convocação para as novas eleições.

A eleição acontecerá na sede do partido, das 8h às 12h, com voto secreto. Poderão votar somente os integrantes e suplentes do diretório.

O novo presidente deverá completar o mandato de Flaviano, que já estava e curso e se encerra no dia 31 de agosto de 2025.