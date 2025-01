MDB já tem data para escolher novo presidente do partido no Acre; veja detalhes

O MDB perdeu em novembro do ano passado um dos políticos mais importantes do Acre: o ex-governador Flaviano Melo, que também presidia o partido no estado.

Com a morte dele, uma Executiva Estadual foi montada provisoriamente após um racha entre o deputado estadual Tanízio Sá e o ex-prefeito Vagner Sales, escolhido como presidente interino.

Nesta sexta-feira (3), um edital que convocou as novas eleições foi publicado. A votação deve acontecer no dia 17 de janeiro.

O novo presidente só deve assumir definitivamente após 31 de agosto deste ano, quando encerra a vacância do diretório provisório montado em razão da morte de Flaviano.