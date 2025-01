Megashow gratuito da Lady Gaga na praia de Copacabana é confirmado; veja a data

Fãs brasileiros da Lady Gaga já podem organizar a caravana para o Rio de Janeiro porque a diva pop fará seu retorno ao país em grande estilo. Um megashow nas areias da praia de Copacabana está confirmado para o dia 3 de maio.

O espetáculo foi batizado de “Lady Gaga Todo Mundo no Rio” e deve atrair 1 milhão de pessoas. O show já é considerado o maior público da carreira da artista.

Nesta terça-feira (14), o chefe da área de eventos da Prefeitura do Rio assinou o documento que autoriza o pedido da produtora Bonus Track para a realização do show. A Bonus Track foi a responsável por viabilizar a apresentação de Madonna no Rio, no mesmo local e mês em 2024. A informação é da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A infraestrutura vai incluir uma área de 28 mil metros quadrados para o espetáculo, telões estrategicamente espalhados e banheiros químicos ao longo da praia e da orla. O evento está programado para começar às 21h, com duração prevista de duas horas e meia, encerrando por volta das 23h30.

Lady Gaga esteve no Brasil pela última vez em 2012. O megashow em Copacabana é muito aguardado pelos fãs brasileiros, principalmente devido a um cancelamento há sete anos. A cantora seria a atração principal do Rock In Rio em 2017, mas cancelou a apresentação na véspera por dores causadas pela fibromialgia, doença crônica que provoca fortes dores musculares.