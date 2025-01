Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves chega ao Acre na próxima semana; veja agenda

Está confirmada a vinda da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, para o Acre, no próximo dia 21 de janeiro, para uma série de agendas oficiais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O objetivo é fortalecer o diálogo entre as esferas estadual e federal na construção de políticas públicas para mulheres, afirmou a Secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, que articulou as agendas.

“Estamos muito felizes por essa oportunidade de avançar nas políticas públicas para as mulheres também do interior do estado. Esse encontro com a ministra é um momento de fortalecer a parceria entre o governo estadual e o federal. Em nome do nosso governador Gladson Cameli, é uma honra poder proporcionar essa inauguração que vai ajudar as mulheres do Acre, junto à ministra das Mulheres, Cida Gonçalves”, ressaltou a secretária.

Cida ficará em Rio Branco durante o dia 21 e vai para Cruzeiro do Sul no dia 22 para inaugurar o Centro de Referência da Mulher Brasileira.