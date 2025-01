Morre o ex-vereador Jader Saraiva, o Jadinha, após quase 1 mês internado na UTI

O ex-vereador Jader Saraiva Machado Filho, conhecido como Jadinha, de 62 anos, faleceu nesta quarta-feira (8), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ele estava internado há mais de 20 dias na unidade hospitalar após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e enfrentar complicações cardíacas.

Jadinha foi vereador pelo MDB e também secretário de Esporte do município, onde criou o projeto “Brincando nos Bairros”. Filho do ex-deputado estadual Saraiva Machado, Jadinha era apaixonado por esportes e buscava, por meio de atividades recreativas e esportivas, como o futebol, afastar crianças e jovens da criminalidade, promovendo inclusão social por meio do esporte.

Por meio de nota, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, lamentou a morte de Jadinha. “Com profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Jader Saraiva Machado Filho, que construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público, sempre com grande compromisso social e amor pela nossa cidade. Neste momento de tristeza, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos de Jadinha”, destacou o prefeito.

O corpo do ex-vereador está sendo velado na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.