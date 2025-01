Morte de David Lynch pode ter ligação com incêndios em LA, diz site

A morte do aclamado diretor e roteirista David Lynch nesta quinta-feira (16/1) pode ter ligação com os incêndios que abalam a cidade de Los Angeles.

Isso porque, em 2024, o diretor revelou conviver com enfisema pulmonar, resultado de anos como fumante. De acordo com o Deadline, ele precisou abandonar sua casa devido aos incêndios em Los Angeles, o que teria agravado seu estado de saúde.

A notícia da morte do diretor foi anunciada pela família do cineasta, que publicou nota oficial em sua página do Facebook.

“É com muito pesar que nós, a família, anunciamos a passagem do homem e do artista David Lynch. Gostaríamos de pedir alguma privacidade neste momento. Tem um grande buraco em nosso mundo agora que ele não está mais entre nós. Mas, como ele dizia, mantenha o olho no donut, não no buraco da rosquinha… é um dia lindo de sol, com um céu azul de toda forma’”, diz o comunicado.

David Lynch revelou, em 2024, que havia sido diagnosticado com enfisema pulmonar. Pelas redes sociais, ele contou que a doença era consequência dos anos em que fumou.

“Eu parei de fumar há mais de dois anos. Recentemente eu fiz vários exames, e a boa notícia é que estou em ótima forma, exceto pelo enfisema. Estou repleto de felicidade, e nunca vou me aposentar. Quero que todos vocês saibam que realmente aprecio a preocupação de vocês”, escreveu nas redes sociais.