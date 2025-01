Motociclistas de app sugerem criação de um aplicativo local para acabar guerra com a RBTrans

Após reunião com o superintendente da RBTrans, que aconteceu na manhã da última segunda-feira (27), os motociclistas de app se manifestaram em relação à proposta lançada por Vilas Boas para a categoria, de conceder 300 concessões para mototaxistas no município, ou fazerem o uso do aplicativo, porém, utilizando carro e não moto.

Paulo, um dos líderes que representou o grupo na reunião, disse que após conversar com a categoria, devem apresentar uma contraproposta, visto que a oferta do RBTrans, segundo eles, contemplaria um grupo muito pequeno de motociclistas.

Os motociclistas querem a criação de uma plataforma local, onde a arrecadação seria para o próprio município. “Todos ganham”, disse Paulo.

ENTENDA: Em reunião, RBTrans diz que pode conceder até 300 novas licenças a motociclistas de app

“Essas 300 placas, elas não abraçam nem 10% da nossa categoria. Pois somos mais de 3 mil trabalhadores e o resto iria ficar desempregado. A maioria não quer trabalhar na ilegalidade, mas também não quer trabalhar dessa forma, então sugerimos um aplicativo regional, um aplicativo do município, para que eles possam colocar os trabalhadores na plataforma e a receita ser gerada todo no município, um benefício para a população, mas também para o município”, explicou Paulo.

De acordo com Paulo, desde 2023 que essa ideia do aplicativo municipal foi apresentada para o município durante uma audiência pública na Câmara Municipal. “Passei dados para ele (Clendes Vilas Boas), valores, de xis de motoristas, versos, xis de corridas, dava tantos milhões de reais que as plataformas levavam por dia e por semana. Passei todas as informações e falei o seguinte: o Senhor não acharia que era melhor esse dinheiro todo ficar no município ou no estado do Acre? E ele falou que ia analisar”, disse Paulo.

O superintendente do RBTrans, Clendes Vilas Boas disse que a ideia da criação do aplicativo é de uma pessoa que não é motociclista e tem pretensões políticas e está envolvida com a categoria.

“Eu pedi que eles apresentassem por escrito, e a gente vai analisar. Mas no primeiro momento é o cumprimento das leis que proíbem o moto-uber. Não existe essa modalidade para eles. E o que foi proposto é que eles têm viabilidade de se regularizar sendo mototaxi” explicou Vilas Boas.