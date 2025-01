Motorista foge após causar acidente e deixar duas mulheres feridas em Rio Branco

A motociclista Márcia Salim Bernardo, de 39 anos, e a passageira Yasmin ficaram feridas após uma colisão entre motocicletas no cruzamento da Travessa Acásio com a Avenida Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

Segundo informações fornecidas pelas próprias vítimas, elas trafegavam pela Avenida Epaminondas Jácome em uma motocicleta modelo Factor, de cor preta, quando foram surpreendidas por um homem que saía da Travessa Acásio em uma motocicleta modelo Factor, de cor vinho. O condutor invadiu a pista, provocando o acidente.

Após a colisão, o motociclista levantou-se, pegou sua moto e fugiu do local sem prestar socorro. As vítimas anotaram a placa da motocicleta para registrar um boletim de ocorrência contra o responsável.

Com o impacto, as duas mulheres foram arremessadas ao asfalto, sofrendo hematomas e escoriações pelo corpo. A motociclista Márcia apresentou um quadro mais grave, relatando fortes dores nas pernas e no quadril.

Populares que presenciaram o acidente prestaram socorro às vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou as mulheres ao pronto-socorro de Rio Branco. Ambas estavam em estado de saúde estável, mas precisaram passar por exames médicos.

O caso será registrado na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.