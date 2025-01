Mulher de 60 anos é encontrada morta com faca cravada em pescoço

Maria José de Jesus da Silva, de aproximadamente 60 anos, foi encontrada morta por vizinhos, com uma faca cravada no pescoço, em uma residência em Rondonópolis (MT), no final da manhã desta quarta-feira (29/1). Segundo informações policiais, há indícios de conflito de informações dadas pelas testemunhas no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 11h, em uma casa no bairro Alfredo de Castro. Segundo testemunhas, a vítima morava sozinha e foi vista pela última vez na terça-feira (28/1). Em relato, vizinhos disseram aos militares que tentaram contatar Maria José, mas não conseguiram, de modo que um deles abriu uma das janelas da casa e avistou a idosa deitada na cama, com uma faca cravada no lado direito do pescoço.

Na cena do crime, os PMs identificaram que, além da faca, havia um lençol amarrado no local do sangramento, no intuito de evitar o volume do sangue.

