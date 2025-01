Mulher é presa em Rio Branco após tentar matar o marido com golpes de faca

O monitorado por tornozeleira eletrônica, Rocildo Silva dos Santos, de 39 anos, foi ferido a golpes de faca na noite deste sábado (25) dentro de sua residência, localizada no Ramal da Castanheira, bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. A autora do crime foi sua esposa, Celândia da Silva Lima, que acabou presa em flagrante.

De acordo com informações da polícia, Rocildo estava retornando do trabalho como entregador de uma distribuidora quando, ao chegar em casa, encontrou a esposa sob efeito de álcool. Após o início de uma discussão, Celândia se irritou, pegou uma faca e desferiu golpes que atingiram o peito e o braço esquerdo da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros a Rocildo, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar de estar em estado de saúde estável, seu quadro clínico pode se agravar.

Policiais militares do 2º Batalhão foram acionados, prenderam Celândia na residência e a conduziram à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos cabíveis.

O caso está sendo investigado inicialmente pelos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).