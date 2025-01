Nattan abre o coração sobre namoro com Rafa Kalimann: “Estamos muito felizes”

Nattanzinho assumiu o namoro com Rafa Kalimann no fim do ano passado. De lá para cá, os pombinhos não se desgrudaram mais. Em entrevista ao Gshow, o cantor falou do relacionamento com a influenciadora e afirmou que Rafa é “o amor de sua vida”.

O artista contou como aconteceu a aproximação dos dois: “Passei anos e anos encontrando a Rafa em vários momentos. Meses no Dança dos Famosos, onde começou nossa amizade, mal sabia eu que passava sempre pelo amor da minha vida e não sabia que era ela. Depois a gente se encontrou na gravação do Caldeirão de Verão e as especulações já estavam acontecendo. E de fato, por acaso a gente estava se encontrando com muita frequência, talvez o destino?”, iniciou ele.

Com bom-humor, Nattanzinho afirmou que apesar dos signos distintos, os dois seguem felizes juntos: “Acho que usei isso a meu favor! Gerou uma expectativa e um desejo no meu coração e deu certo. Difícil foi convencer essa ariana que oamor da vida dela era um leonino, a braveza dela versus a minha autoestima [risos], no final a nossa felicidade é o que importa eestamos muito felizes”, disse ele.

Com um pouco mais de um mês de namoro, os dois fazem questão de estar juntos sempre que podem e compartilham os momentos nas redes sociais. Para isso, o cantor e a atriz vêm driblando as agendas profissionais: “ Minha vida, por si só, já era bem exposta e isso não mudou. Adequamos nossas agendas e aproveitamos cada minuto juntos!”, finalizou.

Na madrugada desta quarta-feira (22/1), foi a vez de Rafa Kalimann se declarar ao amado. Ela postou uma sequência de fotos com o namorado em um restaurante de São Paulo, ao som da música “De todos os loucos do mundo”, de Clarice Falcão.