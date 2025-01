Nordestinos contra times do eixo Rio-SP; relembre jogos históricos

Tricolores como Fortaleza e Bahia, rubro-negros como Vitória e Sport. O Nordeste será representado com excelência na Série A 2025. Sem esquecer, é claro, do alvinegro Ceará. Prepare-se para uma disputa épica entre os rivais.

Enquanto o Brasileirão não começa, relembre jogos históricos de nordestinos contra times do eixo Rio-SP:

Fortaleza x Palmeiras

Na 15ª rodada do Brasileirão 2021, o Fortaleza viajou até São Paulo para enfrentar o Palmeiras. O Leão saiu do Allianz Parque com uma vitória histórica, com gol nos minutos finais. Vale destacar que o Porco era o atual campeão da Libertadores e estava na liderança do Brasileirão.

O Palmeiras saiu na frente com gol contra do zagueiro Titi. Em contrapartida, o Fortaleza reagiu com gols de Benevenuto e Robson. Ainda no primeiro tempo, o time da casa conseguiu empatar com Willian Bigode. Ou seja, o jogo rendeu muito entretenimento.

Para tornar o roteiro mais dramático, o Leão teve um jogador expulso. Felipe levou o segundo cartão amarelo após choque com Deyverson. Pouco tempo depois, Victor Luis, do Palmeiras, também foi expulso. As duas equipes ficaram com 10.

No último minuto, Yago Pikachu recebeu lançamento, deixou Gustavo Gomez no chão e rolou para Igor Torres virar o herói da partida. Placar final: Palmeiras 2 x 3 Fortaleza. Inesquecível!

Sport x Corinthians

O Leão da Ilha recebeu o já campeão Corinthians na Arena Pernambuco. Em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015, o Sport encerrou uma invencibilidade de 10 partidas do Timão.

O Sport do técnico Falcão se aproveitou de um Corinthians pouco ligado no jogo e venceu por 2 a 0, gols de Matheus Ferraz e André. Pernambuco ficou em festa.

O Leão fez uma excelente campanha no campeonato de pontos corridos, terminando em sexto lugar. Até 2024, é a terceira melhor jornada de um time nordestino na Série A, atrás apenas do Fortaleza de Vojvoda.

Vitória x Vasco

Quartas de final do Brasileirão de 1999. O Vitória encarou o Vasco da Gama, no Barradão. O adversário tinha jogadores como Donizete, Viola, Ramon e Mauro Galvão e havia sido campeão da Copa Libertadores no ano anterior.

Para quem assistiu ao vivo, a partida foi alucinante. O Vitória de Fernando, Artur e Fábio Costa não se deu por vencido em nenhum momento. Quando o Vasco vencia por 2 a 0, o Leão reagiu e virou para 3×2. O cruzmaltino insistiu e fez mais dois gols, mas o Vitória foi superior.

Com três gols de Fernando, um de Artur e um de Tuta, o Leão da Barra venceu por 5×4. Por causa da vantagem adquirida no Barradão, o time baiano poderia empatar em São Januário. Foi exatamente o que aconteceu, graças a Cláudio e Tuta, o Vitória empatou em 2×2 e se classificou para a semifinal daquele Brasileirão. Agregado: 7×6.

O Rubro-Negro baiano acabou eliminado pelo Atlético Mineiro, mas quem levantou a taça foi o Corinthians.