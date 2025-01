“Nos orgulha estar no PL”, diz Bolsonaro sobre Nikolas Ferreira

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, afirmou, nesta sexta-feira (24), que tem orgulho do deputado Nikolas Ferreira estar no PL, mesmo partido que o ex-mandatário. Recentemente, o parlamentar foi bem elogiado pela direita após lançar um vídeo sobre o pix, que gerou desconforto ao governo Lula.

“Houve uma reação da sociedade, em especial ao vídeo do Nikolas, que foi uma coisa que ninguém podia acreditar, o alcance, a maneira como ele conseguiu sintetizar aquilo e botou no papel. Nos orgulha de estar no partido PL, o garoto Nikolas”, disse Jair Bolsonaro (PL), em live nesta sexta-feira à Revista Oeste.

A fala acontece em meio a irritação de alguns aliados do ex-presidente com o deputado, por ele apoiar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a idade mínima para ser eleito senador, de 35 para 30 anos. A medida beneficiaria Nikolas, que hoje tem 28 anos e não descarta concorrer ao Senado por Minas Gerais, nas eleições de 2026.

Recuo sobre o monitoramento do Pix

O governo federal revogou a medida que aumentava a fiscalização sobre transações via Pix. A decisão ocorreu após forte repercussão sobre o assunto nas redes sociais, tendo, como um dos principais motivos, o vídeo de Nikolas Ferreira, que alcançou mais de 300 milhões de visualizações.

Na publicação, o deputado afirmou que as mudanças, no monitoramento das transações pela Receita Federal, visavam cobrar Imposto de Renda (IR) sobre valores sem origem comprovada. O governo federal negou qualquer vínculo entre o controle da Receita e a cobrança de IR.

Após a grande repercussão, o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou a revogação do ato que ampliava a fiscalização sobre o Pix.

Na semana passada, Jair Bolsonaro revelou que o vídeo de Nikolas foi “simples e objetivo”.

“A esquerda tem uma verdade relativa, é a verdade que interessa para os seus objetivos. Essa é a grande diferença entre a direita e a esquerda. Olha o caso do garoto Nikolas, ele fez um vídeo curtinho, de quatro minutos, mas com verdades simples e objetivas na forma dele se expressar. Ele é um jovem de 27 anos, que fez o governo voltar atrás na sua decisão”, disse Bolsonaro em entrevista ao portal “Faroeste à Brasileira”.