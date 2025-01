Opa, e ai pessoal, tudo bem?! Já passamos da metade de janeiro, e o ano tá correndo, hein?! E pra não ficar pra trás nos rolês, vamos conferir o Giro Cultural do ContilNet deste final de semana!

Quinta-feira

Os trabalhos começam com os cantores de chuveiro tendo muito espaço essa semana, começando pelo karaokê lá do Garagem! E depois do seu show você ainda pode aproveitar aquele hamburgão!

Se você é frequentador cativo do Studio, não tem problema porque também vai ser dia de soltar o vozeirão porque quinta-feira é dia de open mic por lá!

Agora se as suas habilidades com a voz não são das melhores (eu te entendo), o Brazin ta com especial da dupla Jorge e Mateus! (Alguém aí lembra da propagando do Apracur que eles faziam? Eu adorava!).

A Cachaçaria Rio Branco tá mesmo se consolidando com um dos rolês de Rio Branco, não é mesmo?! Por lá teremos uma noite sertaneja nesta quinta-feira.

Sexta-feira

Se o dia anterior era a queimada na largada, essa semana temos um sextou de verdade, sendo o dia mais agitado da semana, começando pelo Pagodinho do Edil, já mais que tradicional no Brazin.

A Cachaçaria Rio Branco também vai se transformar na Casa do Pagode, pra não faltar lugar e oportunidade para os pagodeiros dessa cidade.

Os baladeiros de plantão podem ficar tranquilos que a Moon vai estar de portas abertas, mas só pra quem é bem comportado, já que a noite será marcada pelo Baile das Santinhas.

Tá procurando um sambinha? Eu já tenho um lugar pra você nesta sexta-feira! Bora lá pra Casa do Rio, com mais uma edição da Casa de Bamba!

Agora começa o espaço dos rockeiros de plantão e essa semana tem espaço pra todo mundo, começando pelos amantes dos clássicos a Confraria vai estar com uma noite dedicada para eles.

O Garagem também vai estar aberto, dessa vez com o Retrorock, pra nenhum nostálgico de plantão colocar defeito.

Pra fechar a triplice coroa das guitarras neste fim de semana, teremos ainda uma noite mais do que especial no Studio. Podem pegar seus lápis de olho, passar aquela chapinha no cabelo, juntar suas correntes, roupas pretas e xadrez porque vai ter especial NX Zero por lá!

Sábado

A sexta-feira acabou, mas a farra do final de semana não, por isso a Moon abre suas portas mais uma vez neste final de semana, para comemorar a vida com a Festa do Preto (não me cancelem pessoal, eles que chamaram o evento assim)!

A Confraria convidou a Duda Modesto pra agitar a noite de sábado com o Fever Rock Night, e não tem nada melhor do que uma boa música com aquele chopp geladinho, não é mesmo?!

Agora o Studio inovou um pouco na sua programação para o sábado, com um rolê bem diferente e psicodélico! Bora de Lost in Space no sabadão?

Domingo

Se você gosta de cultura de rua como o hip-hop e outros movimentos correlatos, a Central de Slam está preparando um Campeonato de Poesia Falada! Quem quiser acompanhar é só aparecer lá pelo Casarão no domingo