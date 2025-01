Pai e filha ficam com fraturas expostas após serem arremessados em grave acidente

O motociclista Reginaldo Souza de Oliveira, de 41 anos, e sua filha, uma adolescente de 15 anos, ficaram gravemente feridos, com fraturas expostas, após uma colisão entre um carro e uma moto na tarde desta quinta-feira (30). O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Francisco Neri com a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Reginaldo e sua filha trafegavam em uma motocicleta modelo YBR, de cor preta, no sentido centro-bairro, quando foram surpreendidos por um veículo Ford Ka, de cor vermelha, que saía da Rua Francisco Neri e não respeitou a preferência do motociclista, provocando a colisão.

Com o impacto, pai e filha foram arremessados ao asfalto e sofreram fraturas expostas. Reginaldo teve uma fratura exposta no pé direito e escoriações pelo corpo, enquanto a adolescente sofreu fraturas expostas na tíbia e na fíbula da perna esquerda.

A motorista do carro, bastante abalada, permaneceu no local e acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas ambulâncias de suporte básico foram enviadas para prestar os primeiros socorros e encaminhar as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade das lesões, ambos estavam em estado de saúde estável.

O Batalhão de Trânsito foi acionado e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos envolvidos foram removidos do local.