Pai registra os dois filhos com o mesmo nome: “Enquadrar as certidões”

A empreendedora Amanda Nevra, de 30 anos, quase teve os dois filhos registrados com o mesmo nome após uma confusão no cartório de Limeira, no interior de São Paulo, onde mora com os meninos e o marido. O pai do menino acabou registrando, sem querer, o segundo menino, que deveria se chamar Eduardo, com o mesmo nome do primeiro, Leonardo.

A mãe explicou ao Metrópoles que o nascimento do Edu não foi fácil e ela precisou ficar internada após o parto. Por isso, o pai das crianças estava revezando entre ficar com ela e cuidar do primogênito.

A mulher disse que, no dia em que foi registrar o caçula, o marido precisaria passar na escola para pegar Leonardo e acabou por ficar com o nome dele na cabeça, o que teria provocado o preenchimento do formulário errado.

Arquivo pessoal

No dia seguinte, bem cedo, Amanda e a família foram até o cartório, logo cedo, para tentar reverter a situação. “Por conta da cesárea, eu fiquei no carro com o nosso recém-nascido e ele [marido] foi lá explicar o que tinha acontecido. Ele praticamente parou o cartório”, contou a mãe. “Tinha sido a primeira vez que eles tinham visto algo assim”.

Edu nasceu no dia 26 de agosto de 2022 e, por sorte, em junho, estava em vigor uma lei que permite a alteração do nome da criança em até 15 dias após o registro. Eles precisaram pagar um valor de R$ 280 para fazer a alteração, além de esperar uma semana pela certidão de nascimento oficial.

Nem Leo nem Edu tem idade suficiente para entender o que aconteceu, mas Amanda revelou que guardou as duas certidões, a errada e a correta, e pretende enquadrar a errada.

Após desfazer o mal-entendido, a família deles se divertiu com a história. “Pessoal deu muita risada, até hoje quando a gente conta pra alguém que não sabia ainda é só risada. [O] pessoal fica tentando entender como”, contou.