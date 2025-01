Pastor envolvido em polêmica com Fábio de Melo defende “destransição”

Flávio Amaral, pastor do Ministério Libertos por Deus (LPD), causou a maior polêmica ao dizer que a depressão do Padre Fábio de Melo é por medo de “sair do armário”.

O evangélico ainda atribuiu a doença a homossexualidade, afirmando que o líder católico tem falta sexo.

A coluna descobriu que Flávio está sendo investigado pelo Ministério Público (MP), depois de uma denúncia da deputada federal Erika Hilton (PSOL) e da vereadora de São Paulo Amanda Paschoal (PSOL), após uma jovem trans da LPD tirar a própria vida.

A moça, de 22 anos, passava por um processo de “destransição” e “cura gay”, promovidos e coordenados por Amaral. O caso aconteceu em setembro de 2023.

Ex-travesti

Nos perfis das redes sociais, Flávio Amaral se apresenta como “ex-travesti”. Ele teria ficado conhecido por pregar ser possível “deixar a homossexualidade” através da fé, do jejum e da oração.

Nas postagens na web, Flávio comparou uma influenciadora trans com “Satanás” e afirmou eu um homem trans gerando um filho é uma “abominação”. Além disso, chegou a mostrar um antes e depois de um dos fiéis: vestido de mulher antes de entrar para a igreja e depois, com roupas de homem.

Participação no suicídio

Na ocasião, os advogados Jean Paulo Pereira e Florentino Rocha Conde, informaram que o pastor não teve participação direta com o suicídio. A alegação é que de Amaral não defende nenhuma prática fraudulenta de “cura”.

No entanto, em algumas publicações na internet, Flávio se manifestou após o falecimento da fiel, contando tê-la obrigado a fazer jejum depois de ouvir que a mulher estava apaixonada por um homem.

“[O] sofrimento imposto à vítima na tentativa de operar uma ‘cura’ para sua identidade, seja pela conversão religiosa, seja pela imposição de coações como o jejum obrigatório”, destacaram Erika e Amanda na ação.

Sexualidade do Padre Fábio de Melo

Flávio Amaral deu a entender que Padre Fábio de Melo é homossexual e que está com falta de sexo. “Seja mais específico, porque eu acredito, que o senhor está louco para sair do armário. Eu acredito sim, muita gente já sabe, já pensa, já fala”, disse Flávio.

Amaral seguiu: “Padre com depressão por causa de sua vida sexual? Porque não saiu do armário, porque não casou com uma mulher, ou porque não tem um homem, ou porque não faz sexo?”

Mão na bíblia

Segurando a bíblia na mão, Flávio Amaral deixou um recado para Fábio de Melo. “Querido, seja qual for o motivo, este aqui é o remédio para qualquer depressão”, finalizou.

Depressão de Fábio de Melo

No último dia 20, um vídeo de Padre Fábio de Melo falando sobre o diagnóstico da depressão veio à tona.

“Quero abrir meu coração. Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Ao longo dessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver”, falou.

Emocionado, Fábio completou: “Eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que não vou desistir. Mas quero pedir a vocês uma grande gentileza: que vocês estendam os braços na direção desses meninos que também estão sofrendo as batalhas espirituais comigo.”