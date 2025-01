Pela 1ª na história, escola municipal no interior do Acre terá aulas em tempo integral

A administração do prefeito Gerlen Diniz (PP) vai implantar em 2025um projeto inovador em Sena Madureira. Trata-se da Escola em tempo integral que, pela primeira vez, vai contemplar uma unidade de ensino da rede municipal, ou seja, gerenciada pela Prefeitura.

Nesse formato, à medida que as aulas forem iniciadas, os alunos vão passar diariamente 7 horas na escola, entrando às 7 horas da manhã e saindo somente às 14 horas. “Precisamos investir na educação porque a educação muda a vida das pessoas. Esse projeto da escola em tempo integral objetiva mudar para melhor a educação das nossas crianças”, destacou o prefeito Gerlen Diniz.

Tal projeto será aplicado na Escola Municipal Messias Rodrigues, localizada no bairro da pista e que atende também estudantes do bairro da Vitória.

“A Escola Messias foi escolhida porque já conta com uma estrutura. Por exemplo: Tem quadra de Esportes, auditório e o nosso prefeito Gerlen Diniz também vai revitalizar a piscina. Estamos bastante otimistas e, a pedido do prefeito Gerlen, adotando todas as medidas para que o projeto ocorra de maneira exitosa. Pela primeira vez em Sena Madureira, teremos uma escola da Prefeitura funcionando em tempo integral”, comentou a professora Aurelina Pinheiro, secretária municipal de educação.

Nesta semana ocorreu uma reunião com os pais dos alunos que já estudam na escola. Na ocasião, foram repassadas todas as informações relacionadas ao projeto e não houve resistência por pais dos pais. Pelo contrário, a grande maioria aprovou a ideia.

Além das disciplinas contidas na Base Nacional Comum Curricular, a escola em tempo integral garante outros mecanismos para preparar ainda mais os alunos.

Inicialmente, as vagas estão sendo direcionadas para os estudantes já matriculados na escola Messias. Sobrando vagas, estas serão ofertadas para a comunidade em geral. Ressaltando que são vagas do 1º ao 5º ano.

Como os estudantes ficarão das 7 horas da manhã às 14 horas, eles irão almoçar na própria escola. O almoço será fornecido pela Prefeitura.