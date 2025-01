Perigo! cientistas quantificaram os danos das bebidas açucaradas e são devastadores

Bebidas açucaradas, como refrigerantes e energéticos, são projetadas para serem hiperpalatáveis , carregadas com quantidades extravagantes de adoçantes para estimular os centros de prazer no cérebro.

Esse prazer inicial esconde um perigo oculto, no entanto. Bebidas açucaradas geralmente oferecem escasso valor nutricional, e pesquisas mostram que o consumo habitual pode aumentar o risco de problemas de saúde, como cáries , obesidade , diabetes tipo 2 e doenças cardíacas .

De fato, de acordo com um novo estudo liderado por pesquisadores da Universidade Tufts, nos EUA, cerca de 1,2 milhão de novos casos de doenças cardiovasculares e 2,2 milhões de novos casos de diabetes tipo 2 surgem no mundo a cada ano devido ao consumo de bebidas adoçadas com açúcar.

E embora o consumo geral de bebidas açucaradas tenha diminuído recentemente em alguns países desenvolvidos, os autores do estudo observam que refrigerantes e similares continuam sendo uma ameaça significativa à saúde pública em grande parte do mundo, especialmente em países em desenvolvimento.

“Bebidas açucaradas são amplamente comercializadas e vendidas em países de baixa e média renda”, afirma o autor sênior Dariush Mozaffarian, cardiologista e cientista de saúde pública da Universidade Tufts.

“Essas comunidades não apenas consomem produtos nocivos, mas também estão menos preparadas para lidar com as consequências de longo prazo para a saúde.”

O problema é especialmente grave em alguns países. O estudo vincula quase um terço de todos os novos casos de diabetes no México a bebidas açucaradas, por exemplo, assim como quase metade de todos os novos casos de diabetes na Colômbia.

Na África do Sul, cerca de 28% dos novos casos de diabetes e 15% dos novos casos de doenças cardíacas podem ser atribuídos a bebidas açucaradas, relatam os pesquisadores.

O estudo se concentra em bebidas adoçadas com açúcar (SSBs), que os autores definem como qualquer bebida com açúcares adicionados e pelo menos 50 quilocalorias por porção de 8 onças. Isso inclui refrigerantes comerciais ou caseiros, bebidas energéticas, sucos de frutas, ponche, limonada e agua frescas.

Essa definição exclui bebidas como leite adoçado, sucos 100% de frutas e vegetais e bebidas não calóricas adoçadas artificialmente , observam os pesquisadores, embora muitas delas ainda possam representar riscos à saúde se consumidas em excesso.

Os pesquisadores obtiveram dados sobre ingestão de bebidas do Global Dietary Database, incluindo 450 pesquisas com dados sobre o consumo de SSB, representando um total de 2,9 milhões de pessoas de 118 países.

Para esclarecer as ligações entre bebidas açucaradas e doenças, eles incorporaram esses dados e taxas de doenças cardiometabólicas em uma avaliação de risco comparativa, informada por pesquisas anteriores sobre os efeitos fisiológicos de bebidas açucaradas.

Globalmente, isso implicou as bebidas adoçadas com açúcar como um fator contribuinte para 1,2 milhão de novos casos de doenças cardíacas a cada ano, bem como 2,2 milhões de novos casos de diabetes tipo 2.

O estudo também sugere que as bebidas adoçadas com açúcar causam cerca de 80.000 mortes por diabetes tipo 2 e 258.000 mortes por doenças cardiovasculares a cada ano.

Esse é um número devastador, mas destacar o papel das bebidas açucaradas como essa pode ajudar a mudar a situação, explica a primeira autora e cientista nutricional Laura Lara-Castor, ex-aluna de doutorado na Tufts e agora na Universidade de Washington.

“Precisamos de intervenções urgentes e baseadas em evidências para reduzir o consumo de bebidas açucaradas em todo o mundo, antes que ainda mais vidas sejam encurtadas por seus efeitos no diabetes e nas doenças cardíacas”, diz Lara-Castor .

Nossos corpos digerem bebidas açucaradas rapidamente, observam os pesquisadores, aumentando nossos níveis de açúcar no sangue e, na melhor das hipóteses, fornecendo apenas valor nutricional escasso.

Beber muitas dessas bebidas com muita frequência pode levar ao ganho de peso e à resistência à insulina, eles observam, bem como a vários problemas metabólicos relacionados ao diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares .

A conscientização pública sobre esses riscos pode estar crescendo, mas não de forma rápida e universal o suficiente, dizem os pesquisadores.

O estudo se concentra em bebidas adoçadas com açúcar (SSBs), que os autores definem como qualquer bebida com açúcares adicionados e pelo menos 50 quilocalorias por porção de 8 onças. Isso inclui refrigerantes comerciais ou caseiros, bebidas energéticas, sucos de frutas, ponche, limonada e agua frescas.

Essa definição exclui bebidas como leite adoçado, sucos 100% de frutas e vegetais e bebidas não calóricas adoçadas artificialmente , observam os pesquisadores, embora muitas delas ainda possam representar riscos à saúde se consumidas em excesso.

Os pesquisadores obtiveram dados sobre ingestão de bebidas do Global Dietary Database, incluindo 450 pesquisas com dados sobre o consumo de SSB, representando um total de 2,9 milhões de pessoas de 118 países.

Para esclarecer as ligações entre bebidas açucaradas e doenças, eles incorporaram esses dados e taxas de doenças cardiometabólicas em uma avaliação de risco comparativa, informada por pesquisas anteriores sobre os efeitos fisiológicos de bebidas açucaradas.

Globalmente, isso implicou as bebidas adoçadas com açúcar como um fator contribuinte para 1,2 milhão de novos casos de doenças cardíacas a cada ano, bem como 2,2 milhões de novos casos de diabetes tipo 2.

O estudo também sugere que as bebidas adoçadas com açúcar causam cerca de 80.000 mortes por diabetes tipo 2 e 258.000 mortes por doenças cardiovasculares a cada ano.

Esse é um número devastador, mas destacar o papel das bebidas açucaradas como essa pode ajudar a mudar a situação, explica a primeira autora e cientista nutricional Laura Lara-Castor, ex-aluna de doutorado na Tufts e agora na Universidade de Washington.

“Precisamos de intervenções urgentes e baseadas em evidências para reduzir o consumo de bebidas açucaradas em todo o mundo, antes que ainda mais vidas sejam encurtadas por seus efeitos no diabetes e nas doenças cardíacas”, diz Lara-Castor .

Nossos corpos digerem bebidas açucaradas rapidamente, observam os pesquisadores, aumentando nossos níveis de açúcar no sangue e, na melhor das hipóteses, fornecendo apenas valor nutricional escasso.

Beber muitas dessas bebidas com muita frequência pode levar ao ganho de peso e à resistência à insulina, eles observam, bem como a vários problemas metabólicos relacionados ao diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares .

A conscientização pública sobre esses riscos pode estar crescendo, mas não de forma rápida e universal o suficiente, dizem os pesquisadores.