A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Manoel Urbano concluiu a primeira etapa do processo seletivo para o curso de capacitação de gestores escolares. O resultado das inscrições foi publicado no Diário Oficial do Estado, na manhã desta sexta-feira (17).

No total, nove inscrições foram realizadas nesta etapa do processo. Todas as candidaturas foram analisadas pela comissão responsável, que deferiu os pedidos, garantindo a continuidade dos inscritos no processo seletivo.

Os aprovados terão agora a oportunidade de participar do curso de capacitação. A capacitação visa preparar os participantes para os desafios administrativos e pedagógicos, reforçando a qualidade da educação em Manoel Urbano.

Confira na íntegra o documento: