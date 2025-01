A Prefeitura de Porto Walter, no estado do Acre, anunciou a abertura de um Processo Seletivo para formação de cadastro reserva em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. A seleção é realizada por meio das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde.

Conforme o edital, as vagas abrangem diversas áreas e cargos, incluindo Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar Administrativo, Enfermeiro, Nutricionista, Professor (em diferentes modalidades), Técnico de Enfermagem, entre outros. A remuneração mensal varia entre R$1.518,00 e R$3.500,00, com jornadas de trabalho de 25 a 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever pelo site Decorp, entre os dias 16 e 23 de janeiro de 2025, até às 23h59. As taxas de inscrição vão de R$40,00 a R$100,00, com possibilidade de solicitar isenção do pagamento entre os dias 16 e 19 de janeiro de 2025.

O Processo Seletivo contará com prova objetiva, marcada para o dia 23 de fevereiro de 2025. A avaliação incluirá questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Além disso, haverá análise curricular e de títulos.

Para participar, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para o cargo, além de atender a outros requisitos, como registro no respectivo conselho profissional, quando aplicável.

O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, a critério da administração municipal.

Mais informações e detalhes sobre o edital completo estão disponíveis no site oficial.