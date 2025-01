A prefeitura de Epitaciolândia fez a sanção de duas leis complementares que concederam reajustes salariais aos servidores municipais da administração geral, saúde e educação, com o objetivo superar a defasagem salarial do quadro municipal.

A Lei Complementar nº 001/2025 confirma o reajuste de 16% nos salários base de servidores do Plano de Cargos, Carreira e Salário que são ligados a administração geral e saúde, enquanto a Lei Complementar nº 002/2025 estende o benefício aos servidores municipais do ensino, assim como transfere os trabalhadores do quadro de vigia para a secretaria municipal de Educação.

A prefeitura argumenta que as mudanças servirão para corrigir a defasagem salarial devido à inflação e também ao aumento no custo de vida.