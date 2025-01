Prepare o bolso! Veja datas de pagamento do IPTU e IPVA para 2025

O ano de 2025 se inicia com o vencimento de uma série de impostos, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Na capital paulista, a prefeitura publicou, nos últimos dias de 2024, o calendário para o pagamento do IPTU. Os valores deverão ser divulgados nos próximos dias e podem começar a ser pagos a partir do dia 15 de janeiro.

O IPVA, por sua vez, já está disponível para pagamento. Este ano, o imposto terá isenção para veículos movidos exclusivamente a hidrogênio e carros híbridos, que funcionam tanto com eletricidade quanto com combustão.

Há mudanças previstas também para o Imposto de Renda (IR), que deve começar o período de declaração em março.

Confira os calendários de pagamento de cada um dos impostos:

IPTU

A primeira parcela do IPTU 2025 para os moradores da cidade de São Paulo estará disponível para pagamento a partir do dia 15 de janeiro. A primeira parcela vence em 1º de fevereiro.

O contribuinte deverá ser notificado pelos Correios até o dia 24 de janeiro ou emitir o boleto por meio do site da prefeitura.

É possível optar pelo pagamento à vista ou parcelado, seguindo as três opções de vencimento:

No dia escolhido, para os que fizeram opção via atualização cadastral;

No dia 9 ou no dia 14 de todos mês, para os contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento;

No dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por Administradoras de Imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

A consulta on-line aos valores do imposto em 2025 ainda não está disponível. Assim como nos anos anteriores, quem optar pelo pagamento do IPTU à vista terá um desconto no tributo. Existe também a opção de pagamento em dez parcelas, sem desconto.

IPVA

Os proprietários de carros no estado de São Paulo devem pagar a primeira parcela do IPVA deste ano ainda no mês de janeiro.

Para isso, é possível consultar o valor do tributo por meio dos aplicativos de banco ou pelo portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz) usando o número do Renavam e a placa do veículo.

A data exata de vencimento depende da placa do carro. Em janeiro, é possível antecipar o pagamento em cota única, com desconto de 3%, ou optar pelo pagamento do tributo parcelado. Quem optar pelo parcelamento, poderá fazer o pagamento em até cinco vezes, seguindo o seguinte calendário:

Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 222,12 e R$ 296,16);

Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 296,16 e R$ 370,20);

Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 370,20).

No estado de São Paulo, o pagamento pode ser feito por Pix, com código QR Code gerado exclusivamente no site da Sefaz.

Além disso, é possível efetuar o recolhimento pela internet, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. Também é possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Sefaz.

Imposto de Renda

O calendário para a entrega de declarações do Imposto de Renda 2025 ainda não foi divulgado pela Receita Federal, mas, seguindo o cronograma dos anos anteriores, terá início em março e vai até o final do mês de maio.

Para este ano, ainda vale a faixa de isenção antiga para pessoas que tem renda mensal de até dois salários mínimos. A nova faixa de isenção para rendas de até R$ 5 mil, anunciada no final de 2024 pelo governo federal, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional.