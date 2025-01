Presidente da Anac comemora 50 anos com ensaio de ‘cair o queixo’: “Dormindo no vinho”

A diretora-presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Waleska Bezerra, usou seu perfil nas redes sociais nesta sexta-feira (10) para compartilhar um ensaio fotográfico especial.

A gestora está comemorando seus 50 anos. “Cinquentou! E que felicidade! Eu amo fazer aniversário, porque cada nova idade é um presente, um novo ciclo, um novo propósito, uma nova chance, um novo sonho!”, escreveu Waleska ao compartilhar as imagens em que aparece usando um vestido com estampa animal print.

“Chegar até aqui é uma bênção, e eu só peço a Deus que continue me dando a alegria de viver, a força para superar os desafios com sabedoria e o coração cheio de amor. Que eu esteja cada vez mais perto de Deus, que Ele me guie sempre para as melhores decisões e escolhas”, continuou.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a acreana e a parabenizaram pelos 50 anos. “Perfeita de linda. Parabéns, amiga”, escreveu uma internauta. “E tu estás dormindo no vinho! Amiga, você está maravilhosa. Feliz aniversário!”, comentou outra.

Ao final, Waleska deixou uma mensagem de reflexão:

“Que nada tire minha vontade de viver intensamente e agradecer por tudo: pela vida, pela família, pelos amigos e pelas conquistas! Gratidão por mais um ano! E vamos vibrar e celebrar porque a vida é hoje 🥳✨”.

O ensaio foi produzido pelo fotógrafo Jonatas Lima.

VEJA AS IMAGENS: