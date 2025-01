R$ 10 milhões serão destinados para resolver problemas da ETA I, que mudará de local

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, convocou coletiva de imprensa para esclarecer os problemas enfrentados pela Estação de Tratamento de Água I (ETA), responsável pelo abastecimento de aproximadamente 40% do município.

De acordo com o gestor, uma parceria com o governo do estado está a caminho para ajudar na solução para a ETA I.

“Fizemos o decreto e mandamos publicar em função do desmoronamento lá da ETA I. Semana passada já tivemos uma conversa com o Governo do Estado, com a equipe técnica dele, porque nós precisamos resolver o problema da ETA I e graças a Deus que o Governo do Estado tem um recurso antigo que era para a execução dessa área”, explicou o prefeito.

O gestor explica que para realizar todas as obras necessárias no local devem ser investidos cerca de R$10 milhões, já que a ETA I precisará ser movida de lugar. O prefeito disse ainda que mesmo com essa mudança, a nova localização não deverá passar por grandes alterações em relação a atual.

Apesar do transtorno em relação à estação , Bocalom garante que não irá atrapalhar o abastecimento de água, e que o fluxo de abastecimento se manteve.

O coordenador da Defesa Civil municipal, coronel Cláudio Falcão também esteve presente na coletiva de imprensa e ressaltou que o novo local da ETA I já está sendo estudado.

“A proposta é dar a captação daquele local para um local mais seguro, inclusive fora da área de risco já mapeada. A partir daí nós vamos ter um local mais seguro, mas imediatamente já precisa fazer uma intervenção para que se diminua a pressão da velocidade da erosão”, ressalta.

Ele ainda afirma que a ETA II também passará por intervenções futuramente, mas que não precisará ser realocada.