A chef de cozinha riobranquense, Amanda Vasconcelos, tem se tornado destaque no meio gastronômico de São Paulo. Localizado na Galeria Metrópole, um dos marcos arquitetônicos da cidade, existe o Tucupi do Centro, que leva os sabores do norte para a capital paulista.

Além dos pratos típicos do norte do país, como o Tacacá, a chef também incorpora ingredientes e temperos locais a pratos já existentes, criando uma combinação nova de aromas e sabores.

O lugar também conta com um menu de drinks próprios, fazendo o uso de diversos elementos nortistas para destacar as características da região para além dos pratos, mas também nos drinks.

Veja vídeo feito pela Westwing Brasil: