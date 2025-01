Rodrygo marca duas vezes e Real Madrid vence o Brest na Champions

Na última quarta-feira, o Real Madrid enfrentou o Brest e saiu vitorioso com um placar de 3 a 0, consolidando sua posição na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. Com essa vitória, o time merengue somou 15 pontos na fase. O brasileiro Rodrygo foi o protagonista da partida, marcando dois dos três gols.

Rodrygo, conhecido por suas atuações decisivas no torneio, destacou-se novamente. Seu primeiro gol foi uma jogada individual impressionante, onde driblou um defensor antes de finalizar com precisão, sem dar chances ao goleiro Bizot. Esse gol ressaltou sua habilidade e poder de decisão em momentos importantes.

Desempenho da Equipe Durante a Partida

O Real Madrid adotou uma postura ofensiva durante o jogo, dominando a maior parte do tempo. O Brest chegou a marcar aos 5 minutos do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento com ajuda do VAR. Esse episódio destacou a solidez da defesa madridista, que manteve o placar zerado para o adversário.

Além de Rodrygo, Bellingham teve uma atuação de destaque. Após uma excelente assistência de Vázquez, o inglês marcou, ampliando a vantagem do Real Madrid. Este gol sublinhou a eficácia do contra-ataque merengue e a visão apurada dos seus jogadores.

Expectativas para a Próxima Fase

Com a classificação garantida, o Real Madrid se prepara para enfrentar adversários de peso na próxima fase, como o Manchester City ou o Celtic. Há expectativa de que a equipe continue exibindo o bom futebol mostrado até agora, respeitando sua tradição de conquistar resultados expressivos na Champions League.

Impacto de Rodrygo na Champions League

Rodrygo tem se afirmado como uma peça-chave para o Real Madrid em competições europeias. Com 24 gols em 58 partidas na Champions, sua média é impressionante e crucial para o sucesso do time. Sua capacidade de decidir jogos em momentos cruciais é uma forte vantagem para o técnico ao planejar os próximos desafios.

Ainda há muitos desafios pela frente para o Real Madrid, mas com desempenhos como os de Rodrygo e sua equipe, o time espanhol demonstra estar pronto para enfrentar qualquer adversário em busca de mais um título europeu.