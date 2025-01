Secretário de Turismo do Acre tem perfil hackeado para aplicação de golpes; veja publicações

O perfil do Secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias (@mmessias41), foi hackeado na noite desta sexta-feira (3), e utilizado para a aplicação de golpes financeiros.

Publicações fraudulentas com promessas de altos retornos financeiros em investimentos foram disseminadas para enganar seguidores. Além disso, o perfil foi colocado no modo privado, dificultando o acesso e a verificação das informações.

As publicações apresentavam mensagens como: “Investi R$ 500 e recebi R$ 10.236,75 em lucro”, acompanhadas de apelos para que amigos e familiares também aderissem às falsas oportunidades, direcionando para o contato de supostos “consultores financeiros”.

Essas mensagens são indícios claros de fraudes que visam obter dinheiro das vítimas ou dados sensíveis.

É importante que os seguidores desconfiem de mensagens que ofereçam retornos financeiros irreais e que denunciem contas suspeitas.

Dicas para evitar golpes online:

Verifique a autenticidade de perfis que fazem promessas financeiras. Nunca compartilhe dados pessoais ou financeiros com perfis não verificados. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com a pessoa ou instituição para confirmar a informação.

O caso serve de alerta para os riscos crescentes de golpes virtuais, destacando a importância de medidas de segurança digital, como senhas fortes, autenticação de dois fatores e monitoramento constante das redes sociais.

Marcelo já teve a conta recuperada, confira nota:

Nota à imprensa

Na noite desta sexta-feira, 3, meu perfil no Instagram foi hackeado. Tomei conhecimento do ocorrido minutos após uma publicação feita em minha conta e, imediatamente, tomei as providências cabíveis.

Felizmente, já consegui recuperar a conta e a protegi contra novos possíveis ataques.

Marcelo Messias

Secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo