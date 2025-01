Síndrome do burnout ganha nova classificação na OMS

A síndrome de burnout, que causa sintomas como esgotamento físico e mental em situações relacionadas ao trabalho, passou a ser classificada como questão de saúde pública no Brasil, além de ser incluída na lista de doenças ocupacionais.

A novidade faz parte do documento da Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial da Saúde (OMS), e está em vigor no país desde o início da primeira semana do ano.

A nova classificação, que segue a mesma da OMS, já constava como motivo de afastamentos e até mesmo aposentadoria, com respaldo do INSS e da justiça brasileira.

A partir da inserção do burnout no CID, os trabalhadores diagnosticados passam a ter os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos para as demais doenças que mantém relação com trabalho.

Aqueles que receberem o diagnóstico, terão o código QD85 da CID inseridos no atestado médico.

De acordo com um levantamento realizado pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt), cerca de 30% das pessoas ocupadas em território nacional sofrem com a doença, de forma que o país ocupa a segunda posição no ranking mundial de casos.

O tema é pauta há algum tempo. No ano passado, por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou a inclusão de atenção a pessoas com a síndrome no Sistema Único de Saúde (SUS).

Um levantamento feito pela Indeed, site de empregos disponível em mais de 60 países, no ano passado, aponta que quase 60% dos colaboradores se sentem estressados na maior parte do tempo e apenas 1 em cada 5 entrevistados sente que está prosperando no trabalho em 2024.

Sintomas

A síndrome é definida pela OMS como “resultante de um estresse crônico associado ao local de trabalho que não foi adequadamente administrado”.

A OMS esclarece que a síndrome de Burnout se refere especificamente a um fenômeno diretamente vinculado às relações de trabalho e não pode ser aplicada em outras áreas ou contextos de vida dos indivíduos.

Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome de Burnout é um distúrbio emocional, que tem, como principais sintomas, o estresse, o cansaço extremo e o esgotamento físico.