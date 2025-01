Sisu 2025: atrasada, lista de aprovados em planilhas gera reclamação

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado nesta segunda-feira (27/1) após um dia de atraso, provocado por problemas técnicos, segundo afirmou o Ministério da Educação (MEC).

Mas um fato provocou a reclamação de muitos candidatos: apesar de aparecerem no sistema, os resultados estão em formato de planilha de Excel, o que dificulta a visualização da aprovação e da classificação. Geralmente, o link do sistema unificado mostra as informações. A mudança gerou críticas nas redes sociais.

O que aconteceu?

No fim desse domingo (26/1), data prevista para a divulgsção do Sisu, o resultado foi adiado para esta segunda-feira (27/1), após o site oficial do programa apresentar instabilidades.

Os resultados foram divulgados na manhã desta segunda, porém, para saber a colocação, o aluno precisa baixar uma planilha e verificar se seu o nome consta na lista.

Na rede social X, alunos reclamaram do atraso e do formato usado para a divulgação do resultado.

“O Sisu tipo: não libero o resultado no dia certo e quando libero não te mostro a sua posição na lista de espera. Simplemente descubra”, escreveu um usuário na rede social.

“Ok, agora é oficial, eu passei na federal. Tô muito nervosa porque foram 10 dias de tortura psicológica por causa do Sisu. A gente pode brincar, até os memes são legais, mas para quem tem algum transtorno de ansiedade isso é como viver o inferno na terra”, desabafou outra pessoa.

Os alunos também têm relatado dificuldade de saber a classificação nas listas de espera. Os estudantes acabaram ficando sem as informações necessárias para decidir entre a 1ª e 2ª opções de curso.

“Eu precisava da minha classificação para saber onde eu escolho ficar na lista de espera, mas nem isso o Sisu foi capaz de mostrar”, publicou uma aluna no X.

O Metrópoles entrou em contato com o MEC, porém, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.