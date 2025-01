Sogra de Gisele Bündchen se manifesta sobre a chegada do quinto neto

Gisele Bündchen está na reta final da gravidez do primeiro filho com Joaquim Valente e a sogra da modelo, Alicinha Silveira, falou sobre a chegada do quinto neto.

“Estou muito feliz! Já tenho quatro netos, vou ganhar mais um, estou muito feliz”, garantiu a mãe do professor de jiu-jitsu.

Detalhes da gravidez

A gestação de Gisele Bündchen veio à público no fim do ano passado .

. Este é o terceiro filho da modelo. Ela já é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12, frutos de seu casamento com Tom Brady.