Soldado da PM com câncer terminal se despede de companheiros; veja vídeo

A história do Soldado Medeiros, da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), é um exemplo de determinação e superação. Durante o Curso de Formação de Soldados (CFP), ele descobriu que estava com um câncer em estágio avançado.

Mesmo com o diagnóstico e as limitações impostas pela doença, ele insistiu em continuar o curso, contrariando orientações medicas e superiores. Para Medeiros, o curso nao era apenas um meio profissional mas uma questão de honra.

Internado no Hospital do Câncer de Barretos, o soldado recebeu a notícia de que seu tempo de vida era curto. Ainda assim, ele afirmou que seu maior desejo era concluir o curso e partir com o sentimento de dever cumprido.

O Capitão PM Vinícius, que comandava a 4ª Companhia e sua tropa da qual Medeiros fazia parte, visitou o soldado em Barretos. Homenageando.

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) publicou dia 13/12 uma nota de pesar, comunicando a morte do Soldado Erick Oliveira de Medeiros Moreira, de apenas 24 anos, que lutava contra o câncer.