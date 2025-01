Tático do 2° BPM prende homem com armas de fogo e drogas no Segundo Distrito de Rio Branco

Damião Souza de Freitas, de 37 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na noite deste sábado (18), na rua Santa Luzia, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do Tático do 2° Batalhão realizava patrulhamento de rotina quando, ao passar em frente a uma residência onde havia consumo de bebidas alcoólicas e som alto, os policiais visualizaram Damião pegando uma arma longa em um armário da cozinha. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir, jogando a arma e uma sacola plástica em um matagal.

Após buscas no local, os policiais encontraram uma arma calibre 28, municiada, uma sacola com pinos plásticos vazios usados para embalar cocaína, e outras armas: uma espingarda calibre 12 e uma calibre 22. Também foram apreendidos um colete balístico do Tribunal de Justiça do Acre, um rádio comunicador com carregador, duas balanças de precisão, uma prensa hidráulica e outros materiais utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes.

Damião afirmou que portava as armas e o colete para proteção contra ataques da facção rival B13, sendo ele apontado como integrante do Comando Vermelho (CV).

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas de fogo, a prensa e os materiais apreendidos, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.