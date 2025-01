Temporal atinge Cruzeiro do Sul e assusta moradores; ventos chegaram a 40 km/h

Na tarde desta terça-feira (21), Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi palco de uma tempestade que surpreendeu e assustou seus moradores. Os ventos atingiram a marca de 40 km/h no ponto mais forte do evento, causando danos e deixando a população em alerta.

O aguaceiro teve início por volta do meio-dia e manteve sua intensidade por cerca de três horas consecutivas, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros. Durante a tarde, a chuva diminuiu de intensidade, mas relatos apontam que, até as 18h30, a precipitação ainda persistia em menor escala.

Embora oficialmente apenas uma ocorrência tenha sido registrada, os bombeiros receberam vários relatos não oficiais sobre destelhamentos e outros transtornos ocasionados pela tempestade. Felizmente, não há registro de incidentes de maior gravidade, segundo as autoridades locais.

Moradores relatam que o episódio trouxe momentos de tensão devido à força dos ventos e ao volume de água acumulada em pouco tempo. Ainda assim, a comunidade destacou a rápida mobilização do Corpo de Bombeiros para atender às demandas emergenciais e monitorar os impactos causados pela intempérie.