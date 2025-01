Terremoto de magnitude 6,8 ​​atinge sul do Japão e alerta de tsunami é emitido

Um terremoto de magnitude 6,8 ​​atingiu a região de Kyushu, no sul do Japão, nesta segunda-feira (13), informou o Earthquake Science Center, dos Estados Unidos.

Avisos de tsunami para ondas de altura máxima de um metro foram emitidos para as prefeituras do sul de Miyazaki e Kochi.

Uma onda inicial de um metro foi registrada, atingindo a cidade de Miyazaki, informou a emissora pública NHK.

O município – capital da prefeitura – tem uma população de aproximadamente 400 mil pessoas.

Não houve anormalidades relatadas na Usina Nuclear de Ikata, no oeste do Japão, ou na Usina Nuclear de Sendai, na prefeitura de Kagoshima, comunicou a NHK, referindo-se às duas usinas mais próximas de onde o terremoto ocorreu.

Em agosto do ano passado, o Japão emitiu seu primeiro alerta sobre riscos maiores do que o normal de um megaterremoto, após um forte tremor ter ocorrido na borda de uma zona de fundo marinho instável ao longo da costa do Pacífico, conhecida como Nankai Trough.

A JMA está investigando se o terremoto desta segunda-feira (13) estava relacionado ao Nankai Trough, relatou a emissora.

