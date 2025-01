Tiroteio na Guascor: investigações estão em andamento e autor dos disparos ainda não foi preso

Uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de domingo (19), em Sena Madureira, continua sendo investigada pela Polícia Civil. Até o momento, o autor dos disparos ainda não foi preso.

Na manhã desta terça-feira (21), a delegada Rivânia Franklin, responsável pelas investigações, informou que um provável suspeito manifestou a intenção de se apresentar espontaneamente na delegacia, mas isso ainda não aconteceu. “O procedimento está em curso, e estamos ouvindo as testemunhas. Uma pessoa disse que quer se apresentar. O fato é que estamos apurando esse caso e, logo, logo, vamos finalizar e encaminhar para o Judiciário”, destacou.

No mesmo dia do ocorrido, a Polícia Militar conseguiu apreender um menor de idade. No entanto, ele foi liberado posteriormente, já que não foram encontrados elementos comprobatórios de sua participação efetiva nos disparos. Uma arma de fogo, uma pistola 9 milímetros, também foi apreendida pela PM.

Durante a ocorrência, vários disparos foram efetuados, e dois moradores ficaram feridos. A situação mais grave foi a de Denis José de Brito Rodrigues, que foi atingido no abdômen e precisou passar por uma cirurgia em Rio Branco. Como consequência do procedimento, Denis está utilizando uma bolsa de colostomia.

As investigações apontaram a identificação do autor dos disparos, mas seu nome está sendo mantido em sigilo para não comprometer o andamento do caso.