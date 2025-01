Tragédia: filho filma casa pegando fogo sem saber que pai dormia no local; idoso morreu carbonizado

Um incêndio em uma casa abandonada no Ramal do Pelé, zona rural de Acrelândia, culminou na morte de Manoel Piedade Fragoso, de 70 anos, na manhã de quinta-feira (16). Seu filho chegou a filmar o local em chamas sem saber que o pai estava na residência.

Segundo informações, Manoel morava com a família em outra casa, no entanto, tinha o hábito de dormir no local, que estava desocupado, quando saía para consumir bebidas alcóolicas.

Elizeu Piedade, um dos filhos do idoso, que morava em frente à casa, contou ao G1 que o pai tinha saído na noite da quarta-feira (15) para beber e dormiu no local. Já pela manhã, ao acordar, Elizeu viu a casa pegando fogo, mas não imaginou que o pai ainda estivesse na residência.

Nas imagens, é possível ouvir o momento em que o filho conversa com outra pessoa e afirma que não tem ninguém na casa. Após a gravação, ele percebeu o corpo do pai caído ao chão, já carbonizado.

Ele acionou o Corpo de Bombeiros para apagar o fogo. Uma equipe de perícia foi até o local e um laudo deverá apontar as causas do incêndio.