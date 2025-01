Travessia do rio Caeté, na BR-364, será realizada por ponte e balsa, confirma DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmou, na manhã desta terça-feira (28), que a ponte sobre o rio Caeté, situada no km 10 da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, não será fechada totalmente. Com o retorno da operação da balsa, veículos de pequeno porte continuarão utilizando a ponte.

No último sábado, a balsa utilizada para a travessia de veículos encalhou, e a ponte foi liberada temporariamente. A expectativa é de que a balsa volte a operar nesta quarta-feira (29). Entretanto, a balsa não será o único meio de travessia na BR-364. “Quando colocarmos a balsa em funcionamento, a ponte continuará aberta para carros pequenos. Já na balsa, passarão as carretas e os caminhões”, explicou Ricardo Araújo, superintendente do DNIT no Acre.

No domingo (26), o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), designou uma balsa para auxiliar o DNIT nesse trabalho.

A ponte do Caeté havia sido fechada totalmente após técnicos do DNIT detectarem problemas em pelo menos dois pilares, comprometendo a segurança devido ao risco de desabamento.