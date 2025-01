Vaca andando na pista é atropelada por carro e quase causa tragedia em Capixaba

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma vaca, que anda sem direção em uma via da BR-317, no município de Capixaba, no interior do Acre, é atropelada por um veículo e quase causa uma tragédia.

Segundo informações, o caso ocorreu na noite de 16 de janeiro, próximo a Curva do Alemão, localizada no sentido Senador Guiomard. Nenhum ocupante do veículo sofreu ferimentos ou lesões graves.

As imagens foram feitas por pessoas que estavam em um outro carro na pista contrária, que ficaram desesperadas com o ocorrido. O motorista ainda tenta avisar com sinal de luz, mas o animal na pista que morreu, não foi visto pelo outro condutor.

Veja o vídeo: