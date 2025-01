Valorant: Veja a melhor sensibilidade para jogar como pro-player em 2025:

Antes de mais nada, é importante para o jogador entender o que são a sensibilidade e o DPI, e suas respectivas importâncias no Valorant. A sensi se refere à rapidez com que sua mira se move em resposta ao movimento feito em seu mouse, ou seja, se o jogador tem o hábito de usar mais o braço e o pulso para movimentar o cursor, então ela será menor. Por outro lado, uma sensibilidade maior permite reações mais rápidas na mira, com um movimento mínimo da mão. Já o DPI (pontos por polegada) se refere à sensi do sensor do mouse. Quanto maior o DPI do player, o cursor se moverá mais com o mesmo movimento do mouse.