Vídeo mostra vítima agonizando com perna dilacerada após acidente grave na BR-364; VEJA

Um acidente grave foi registrado na manhã deste sábado (4), na BR-364, em Sena Madureira, interior do Acre.

Em um vídeo enviado ao ContilNet, é possível ver uma das vítimas do acidente agonizando na rodovia após ter a perna dilacerada.

O acidente ocorreu enquanto os dois veículos transitavam pela rodovia. Após a colisão, o homem que teve a perna decepada agonizava no chão enquanto aguardava o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionado imediatamente.

O outro condutor envolvido apresentava ferimentos leves, mas ainda não há informações sobre possíveis fraturas. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento, e as circunstâncias do acidente permanecem desconhecidas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deverá ser acionada para investigar as causas do acidente e registrar a ocorrência. A BR-364 é conhecida por seu intenso tráfego e pela necessidade de maior atenção dos motoristas.