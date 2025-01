VÍDEO: motociclista cai agonizando após colisão com caminhonete no interior do Acre

Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (30) no cruzamento da Avenida Guanabara com a Rua Nicácio Teixeira, no bairro da Pista, nas proximidades da quadra Messias Rodrigues. Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após colidir com uma caminhonete S10.

De acordo com testemunhas, o condutor da caminhonete parou imediatamente para prestar socorro e aguardou a chegada da equipe de perícia da Delegacia de Sena Madureira, que investigará as circunstâncias do acidente.

O motociclista foi amparado por populares enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado ao hospital João Câncio Fernandes, para ser submetido a exames.

As autoridades ainda não divulgaram informações sobre o estado de saúde da vítima nem os fatores que podem ter causado a colisão. O caso será analisado para determinar eventuais responsabilidades.