Vini Jr. ultrapassa 100 gols pelo Real Madrid e abre o jogo sobre o futuro

Para se ter uma noção do crescimento nos últimos dois meses, o atleta de 24 anos somava apenas três gols e duas assistências nas 17 partidas anteriores. A arrancada pessoal de Rodrygo começou no empate por 3 a 3 com o Rayo Vallecano, em 14 de dezembro. Na ocasião, botou o jogo debaixo do braço, fez um golaço e deu assistência na medida para Bellingham marcar.