Vitimas de violência doméstica em Cruzeiro do Sul recebem alimentos não perecíveis

A prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou para a Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher e à Criança dez cestas básicas que serão destinadas à mulheres que enfrentam situações de violência doméstica e vulnerabilidade social.

Os alimentos entregues na quarta-feira (8), foram arrecadados pela prefeitura nas inscrições dos atletas para a Corrida da Virada, que foi realizada no dia 31 de dezembro.

Mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis foram arrecadados e vão beneficiar outras instituições.

A IV edição da Corrida, foi realizada pela prefeitura de Cruzeiro do Sul no último dia, 31, com um recorde de inscritos totalizando 550 participantes, e uma premiação de R$ 14.800 mil em premiação, que contemplou todas as categorias, incluindo cadeirantes.