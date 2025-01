Voo da Starship frustra SpaceX e é dada como “perdida”; saiba mais

O colossal sistema de lançamento Starship da SpaceX decolou em seu sétimo voo de teste não tripulado na tarde desta quinta-feira (16), com uma versão atualizada do megafoguete, embarcando no voo mais ambicioso do programa até o momento.

A SpaceX conseguiu duplicar seu feito anterior de capturar um propulsor que retornou à Terra. No entanto, após oito minutos e meio em voo, a própria nave espacial Starship foi perdida.

“A Starship sofreu uma rápida desmontagem não programada durante sua queima de ascensão”, compartilhou a empresa no X, antigo Twitter. Uma “desmontagem rápida não programada” é uma frase que a SpaceX normalmente usa para se referir a uma explosão. “As equipes continuarão a revisar os dados do teste de voo de hoje para entender melhor a causa raiz. Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o voo de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship”.

O site de rastreamento de aeronaves Flightradar24 compartilhou no X que a explosão da Starship fez com que seus voos mais rastreados fossem “todas as aeronaves esperando ou desviando para evitar quaisquer detritos em potencial”. Enquanto isso, posts nas redes sociais mostram supostos detritos da espaçonave caindo sobre o Caribe.

A nave espacial Starship, empilhada sobre o propulsor de foguete Super Heavy, decolou às 19h35 desta quinta-feira, no horário de Brasília (16h35 no horário local). O propulsor de foguete acelerou os 33 motores em sua base, enviando um rugido alto pela Starbase, o local de lançamento da SpaceX perto de Brownsville, Texas.

Pela primeira vez, um desses 33 motores Raptor já havia ido ao espaço: a SpaceX disse que estava reutilizando um motor recuperado do propulsor Super Heavy usado durante o quinto voo de teste da empresa em outubro.

Enquanto o propulsor do foguete Super Heavy — a seção mais inferior, ou primeiro estágio, do sistema Starship — queimava a maior parte de seu combustível, a SpaceX guiou o Super Heavy de volta para um pouso preciso no local de lançamento após ele se separar da espaçonave Starship.

A nave espacial Starship ligou seus próprios motores e começou a voar pelo espaço.

A empresa direcionou o propulsor Super Heavy diretamente para os “hashis”, os braços de metal do “Mechazilla”, que é o nome dado pela SpaceX à torre de lançamento, que também serve como um mecanismo estrutural para capturar partes do foguete conforme elas descem do céu após o lançamento.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/aq91TloYzY — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025

Caminho para a nave estelar de “nova geração”

Enquanto o Super Heavy acertou em sua tentativa de pouso, esperava-se que a nave espacial Starship continuasse se impulsionando pelo espaço, atingindo velocidades quase rápidas o suficiente para entrar em órbita ao redor da Terra.

Mas a nave espacial Starship parou de fornecer telemetria, sugerindo que a nave espacial pode ter se perdido.

“Estávamos esperando o corte do motor da nave há cerca de 40 segundos”, disse o porta-voz da SpaceX, Dan Huot, na transmissão ao vivo durante uma parte crucial da fase de subida. “Vimos alguns desses motores começarem a falhar antes desse ponto. E agora estamos, estamos apenas esperando para tentar obter as últimas notícias sobre onde estamos.”

Logo após a atualização, a equipe confirmou a perda do veículo.

“Podemos confirmar que perdemos a nave”, disse a engenheira da SpaceX, Kate Tice.

O fundador da SpaceX, Elon Musk, compartilhou no X que “versões aprimoradas da nave (e) propulsor já estão esperando para serem lançadas”.

A “nova geração” Starship da missão desta quinta teve algumas atualizações substanciais em relação às versões anteriores, de acordo com a SpaceX. As mudanças incluíam capacidade adicional de combustível, o que poderia permitir que os motores da Starship queimassem por mais tempo e gerassem mais velocidade.

O veículo também foi equipado com um computador de voo mais potente, navegação renovada e novas antenas que a SpaceX esperava que permitissem à Starship se comunicar melhor com a rede de internet espacial da empresa, a Starlink.

Crucialmente, a SpaceX também estava, pela primeira vez, tentando testar como o veículo Starship poderia implantar satélites. A bordo da espaçonave, havia 10 cargas úteis fictícias que são aproximadamente do mesmo tamanho e peso que a próxima geração de satélites Starlink da SpaceX.

Cerca de 17 minutos após o início da missão, a SpaceX pretendia implantar os satélites simulados como parte de uma demonstração. Como a Starship, não se esperava que as cargas úteis de demonstração alcançassem a órbita. Em vez disso, elas estariam em uma trajetória suborbital semelhante à da Starship, garantindo que seriam descartadas no oceano, de acordo com a empresa.

Cerca de uma hora após a decolagem, esperava-se que a nave espacial Starship fizesse um mergulho controlado no Oceano Índico. A manobra tinha a intenção de testar como a Starship poderia ser recuperada após voos futuros. Mas, como foi o caso nas últimas missões de teste, o veículo teria sido descartado e deixado em uma sepultura aquática.

A SpaceX retornará e avaliará os dados do voo para determinar o que causou a falha da espaçonave, disse Huot.

“Vai levar algum tempo. Nas próximas horas, dias — vamos descobrir exatamente o que aconteceu, voltar, voar o próximo, chegar mais longe”, disse ele. “Lembrete, é um teste de um veículo experimental.”